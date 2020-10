Zo werd Nederland de coronakoploper van Europa: ‘Het lijkt wel of jullie het niet willen begrijpen’

Manon (49) woog 176 kilo en is dit jaar de zwaarste vrouw in tv-programma Obese: ‘Ik moést altijd eten’

7 oktober Altijd eten: bij hoofdpijn, bij stress, bij vermoeidheid. De Tienhovense Manon Smits (49) was er helemaal klaar mee. Ze is haar kinderen eeuwig dankbaar dat ze haar opgaven voor hetv RTL 4-programma Obese. Ze is de zwaarste vrouw van dit seizoen.