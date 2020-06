Zo zagen de magische lichtende nachtwolken van vannacht eruit

Video Verstande­lijk beperkte bewoners missen hulphond Tooske: ‘Het moet in Opsporing Verzocht!’

11:14 Waar is Tooske? Dat is de vraag die elke verstandelijk beperkte bewoner van dit huis in Brabant stelt. De huishond is verdwenen en dat komt hard aan. ,,Tooske moet terugkomen.”