Zo ziet het nieuwste stukje Nederland eruit

Land in zicht! Na een kilometer of acht varen vanuit de haven van Lelystad doemt uit het grijze Markermeer een rij zandduinen op. Als we dichterbij komen, ontwaren we een haventje. Boven de aanlegsteigers wapperen vlaggen. Klaar om zaterdag de eerste boten met bezoekers te verwelkomen.



Wat een stil paradijs voor vogels en natuurliefhebbers moet worden, is op deze woensdagochtend nog een bedrijvig bouwterrein. Graafmachines en kiepwagens rijden heen en weer. Verspreid over het eiland zijn plukjes werklui met oranje hesjes en witte bouwhelmen bezig. De afgelopen 2,5 jaar hebben zij vijf eilanden uit de grond gestampt. Een enorme klus: dertig miljoen kubieke meter zand, klei en slib baggerde Boskalis op uit het Markermeer. Zaterdag draagt de bouwer het eerste en grootste eiland over aan Natuurmonumenten. Want voor het eerst in de Nederlandse poldergeschiedenis is hier niet voor de mens land op het water gewonnen, maar voor de natuur.