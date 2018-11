Zo ziet het vernieuwde Anne Frank Huis eruit

Hij doelt op het ontbreken van meubels in het pand. Die waren geroofd na het wegvoeren van de onderduikers. Na zijn terugkeer in Nederland was het de wens van vader Otto Frank dat de kamers leeg zouden blijven. ,,De leegte geeft aan dat Anne er niet meer is. Maar ook dat Amsterdam een leegte in zich draagt; de stad heeft 70.000 van zijn inwoners verloren.”



Ook de dagboekzaal is vernieuwd en herbergt een onzichtbare hoeveelheid techniek ter bescherming van Anne’s manuscript. Het ligt tentoongesteld in een dubbelwandige vitrine, in een geklimatiseerde en trillingsvrij gemaakte ruimte.