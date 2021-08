Zodra een vrouw met een maatje meer verschijnt, staan ze in de rij om rotopmerkingen af te vuren

Die gouden medaille in Rio was knap. Toen zaten ze waarschijnlijk nog juichend voor de tv: wéér een plak erbij. Lekker voor de medaillespiegel ook, wat een topper die Elis Ligtlee! Hulde! Alles! Vijf jaar later kreeg de oud-baanwielrenster na haar (uitstekende!) optreden als commentator bij de NOS tijdens de Olympische Spelen in Tokio echter nogal wat negatieve kritiek te verstouwen. Niet over haar deskundigheid, maar over haar gewicht. Dat doet zeer, schreef ze openhartig op Instagram en: ‘Laten we een beetje lief zijn voor elkaar’.