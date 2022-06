Zodra het kan, kanoot geredde Alexander verder vanuit Zeeland: ‘Al duurt het drie jaar, maakt me niks uit’

Bang is hij nooit geweest. Ook niet toen zijn kano volliep met water. De 53-jarige Alexander Schindler werd maandagmiddag voor de kust van Westkapelle gered toen hij in de problemen kwam. Maar zodra het kan, vervolgt de Duitser zijn reis naar Kreta. ,,Al duurt het drie jaar, dat maakt me niks uit.’’

Een dag na het hachelijke avontuur zit de bebaarde kanoër ontspannen in een klapstoel op het strand van Westkapelle tussen de zonnebadende gezinnetjes. Shagje in de hand, slippers aan de voeten. De vier-persoons kano ligt gekanteld op het zand en Alexanders spullen zijn uitgestald als op een snuffelmarkt. Kleding, tientallen aanstekers, schoeisel, zwemvest, pakjes zakdoeken, pak Lassie toverrijst, pasta van de Albert Heijn, hengels en peddels. ,,Alles moet drogen’’, vertelt hij. ,,Dit is wat ik heb teruggekregen, want veel spullen ben ik verloren.’’

Alexander is al maanden bezig aan een droomreis over water. Nadat hij zijn hebben en houwen verkocht, vertrok hij op 30 april vanuit zijn woonplaats Darmstadt, vlakbij Frankfurt. ,,Ik heb vroeger als bliksemafleidermonteur gewerkt, maar dat kon niet meer doen vanwege mijn gezondheid. Ik heb last van mijn luchtwegen, slijm in de longen. Frisse lucht doet me goed’’, zegt hij.

Met acht jaar kano-ervaring en liefde voor water bedacht Alexander het plan om via Noord-Duitsland langs de kust naar het zuiden te peddelen met het Griekse eiland Kreta als reisdoel. Onderweg paste hij de route aan (,,Ik kwam drie grote schepen tegen en kon toen een bocht niet meer maken’’) en belandde via de Rijn in Nederland.

,,Ik heb tijdens de reis elke dag minstens twee keer telefonisch contact met de Kustwacht’’, vertelt Alexander. ,,Zo kreeg ik het advies om vanwege stroming ver uit de buurt te blijven van de Stormvloedkering. Dat heb ik ook gedaan.’’ Met de stroom mee probeerde de Duitser maandag langs de Walcherse kust richting het zuiden te varen, maar toen ging het mis. ,,Het was een combinatie van tegenstroom en een schouderblessure waardoor ik niet goed meer kon peddelen.’’

De kano dreef steeds verder weg van de kust. ,,En door de golven kwam er af en toe ook water in, dat ik eruit heb geschept’’, zegt Alexander. ,,Toen ik de Kustwacht wilde bellen, kwam er een nieuwe golf en werd mijn telefoon nat en kon ik niet meer bellen. Ik heb toen met een oplaadbare lamp geprobeerd aandacht te trekken van andere schepen, maar het duurde uren voordat ik werd gezien.”

,,De bemanning van een loodsboot zag hem uiteindelijk dobberen. Als dat niet was gebeurd, was het heel anders afgelopen’’, zegt Bennie Houmes, plaatsvervangend schipper van de KNRM-post in Westkapelle. ,,Omdat ze hem niet op de loodsboot konden krijgen, zijn wij ernaartoe gevaren.’’ De Westkapellenaar en zijn collega's troffen Alexander klappertandend aan. ,,Hij lag bij boei OG1, waar de Oostgat begint. Daar heb je al te maken met golven van één of anderhalve meter. Omdat hij onderkoelingsverschijnselen had, wilden we hem zo snel mogelijk afvoeren en na laten kijken. Gelukkig kun je spreken van een perfecte redding, maar ik vind dat hij bezig is aan een onverstandig avontuur. Die man speelt met z’n leven.’’

Zelf ziet Alexander Schindler het allemaal heel anders. Hij is nooit in paniek geweest en alleen teleurgesteld dat zijn kano schade heeft opgelopen, vermoedelijk tijdens het takelen. De kanoër laat enkele gaten zien, die het onmogelijk maken om nu het water op te gaan. ,,De kano was splinternieuw en waterdicht toen ik ermee ging varen. Met de tape op de kano had ik zeil vastgemaakt. De tape onder de kano was bedoeld als extra beschermlaag. Omdat de luchtkamer lek is, kan ik er nu niet mee verder. Ik laat de kano daarom wegslepen naar Vlissingen en moet een nieuwe kopen om verder te kunnen varen naar Kreta. Of de reis verantwoord is? Ik ben een natuurmens, houdt van water en wil alleen nog maar buiten zijn. Naar Duitsland ga ik nooit meer terug. Al duurt het drie jaar voordat ik in Kreta ben, dat maakt me helemaal niks uit.’’

