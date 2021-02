Zoekactie naar vermiste Tanja, mogelijk vanwege link met moordenaar

De zoekactie werd eerder al aangekondigd door hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen. Volgens De Telegraaf is Geldrop de plek waar gaat worden gezocht, op aanwijzing van studenten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam die in het onderzoek zijn gedoken. Justitie in Limburg wil de locatie overigens niet bevestigen. In een schriftelijke reactie laat zij weten: ‘De cold case Tanja Groen heeft onze geprioriteerde aandacht. Met het oog op het lopende onderzoek doen wij geen verdere mededelingen.’ Een jaar geleden werd op een begraafplaats in Maastricht eerder uitgebreid gezocht. Het lichaam van Tanja Groen werd toen niet gevonden.