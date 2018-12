Zoekers naar Willeke Dost ontdekken mogelijk nieuwe sporen

Pleeggezin

Willeke Dost verdween in januari 1992. Ze was toen vijftien jaar oud. Er is nooit meer iets van haar vernomen. Zij woonde indertijd bij een pleeggezin in het Drentse Koekange, vlakbij Meppel. In het weiland achter de boerderij van dat gezin is al diverse malen gezocht, de laatste maal in november. Dat leverde opnieuw niets op.