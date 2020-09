Zoektocht naar auto van vermiste Brabantse vrienden gaat morgen verder

Binnen 3 minuten voor 40.000 euro aan kleding gestolen: ‘We zagen live hoe ze onze winkel leegtrok­ken’

15 september Bas (40) en Judith Beenakkers (36) van de Paskaemer in de Kerkstraat in Oosterhout zijn zich vannacht rot geschrokken. Een telefoontje van de alarmcentrale en ze wisten genoeg: wéér een inbraak in hun kledingzaak. ‘Deze keer geen auto, maar met grote keien sloegen ze een gat in de ruit.’