Zoektocht naar vermeende schutter Tom Angel, OM publiceert foto en looft beloning uit

Bij hoge mate van uitzondering geeft de hoofdofficier van justitie de naam en foto van de vermeende schutter vrij. Dit duidt erop dat het OM vrijwel zeker weet dat Angel bij de schietpartij betrokken was. Voor de tip die leidt tot zijn aanhouding is een beloning van 10.000 euro uitgeloofd.

Recente politiefoto

Justitie verdenkt de 30-jarige Angel ervan dat hij op zaterdag 13 november de bewoner van een woning aan de Elandstraat in Heerlen heeft neergeschoten. Het slachtoffer, waarover op dit moment geen details bekend zijn, overleed een dag na het incident in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Of zij de schutter kennen, is niet bekend. Evenmin is duidelijk wat het motief was voor de schietpartij en of er een ruzie aan vooraf is gegaan.