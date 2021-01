Zoektocht politie naar mes dodelijke steekpartij Venlo levert nog niks op

En dan sta je er ineens alleen voor: ‘Co-­ouderschap kan ook een verademing zijn’

9 januari Acteur en schrijver Lykele Muus (33) is een van de miljoen alleenstaande ouders in Nederland. Hij miste boeken over single ouderschap, dus schreef hij er zelf maar een. Zijn boek Zo kan het dus ook werd een persoonlijk verhaal, verweven met interviews met bekende ouders die het alleen doen.