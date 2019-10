Zoektocht vermiste Sacco Tange waarschijnlijk verder in Markkanaal

De zoektocht naar de vermiste Sacco Tange gaat mogelijk verder in het Markkanaal. Waarschijnlijk gaat daar in een van de komende dagen een boot met sonarapparatuur te water. Dat zegt woordvoerder Eric Passchier. Al houdt hij een slag om de arm: ,,Er wordt hierover nog naarstig overleg gevoerd.”

Het Markkanaal gaat dwars door het gebied waar afgelopen zondag al een grote zoekactie plaatsvond. Ruim 250 mensen kamden samen met de politie het Oosterhoutse buitengebied uit, het terrein waar de al ruim een week vermiste 53-jarige Tange vaak wandelde. De zoekactie leidde niet tot een resultaat. Daarom verlegt de politie nu de aandacht richting het kanaal tussen Breda en Oosterhout. ,,Dit is vooralsnog het meest logische. Je zoekt in stapjes”, zegt Passchier. ,,Het kan zijn dat we in meer wateren gaan zoeken.”

‘Dubbele dag‘

Bij de grote zoekactie gingen teams in linie door het uitgestrekte bosgebied. Startpunt was Den Hout. Onder meer Landgoed Oosterheide, de Vrachelse Heide en het Cadettenkamp werden aangedaan. Ook ten oosten van de A27 werd gezocht. Terugkijkend op zondag zegt Passchier: ,,Het was een dubbele dag. Enerzijds is het heel warm dat al die mensen zijn gekomen om ons te helpen, velen hebben zich spontaan aangemeld. Anderzijds heb je de familie geen uitsluitsel kunnen geven. Het blijft allemaal in het ongewisse, dat is heel erg.”

Sonar