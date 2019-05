Zomers weekend voor de boeg: zondag kans 31 graden in Oost-Nederland

Zondag bereikt het zomerse weer een hoogtepunt! De zon maakt overuren en enkele dunne sluierwolken geven soms een tint wit aan de blauwe lucht.



Met middagtemperaturen van 26-27 graden in de kustgebieden en 28 tot ruim 29 in het binnenland is het volop zomer. In het zuiden, zuidoosten en oosten kan het regionaal 30 en lokaal zelfs 31 graden worden!



Zondagavond kun je nog een tijdje genieten van de warmte met in het binnenland tot halverwege de avond zomerse temperaturen van 25 graden en meer. Wel neemt in de loop van de avond en in de nacht naar maandag vanuit het westen de kans op onweersbuien toe. De buien verdrijven de warmte en na het weekend is het 18-22 graden.