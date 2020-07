Zomerstorm blijft Nederland bespaard, morgen wel onstuimig met veel wind aan zee

De afgelopen dagen was het spannend: krijgen we morgen te maken met een flinke zomerstorm of niet? De voorspellingen waren slecht maar het lijkt erop dat écht slecht weer ons bespaard blijft. De restanten van tropische storm Edouard trekken morgen wel over ons land, maar veroorzaken hooguit een harde noordwestenwind langs de kust, meldt Weerplaza.

Aan zee zijn vrijdag de hele dag windstoten mogelijk tot 75 km/uur. In het binnenland staat minder wind. ,,Dat neemt niet weg dat we morgen te maken krijgen met onstuimig zomerweer”, vertelt meteoroloog Lennert Eijke. ,,Morgenochtend valt er veel regen, in de middag keert geleidelijk de rust terug en breekt de zon soms door. Het blijft koel met 16 tot 18 graden.”

Tropische storm Edouard

Eerder deze week werd gedacht dat we vrijdag te maken zouden krijgen met een zomerstorm vergelijkbaar met die van 25 juli 2015. Dat was de zwaarste zomerstorm sinds het begin van de metingen in 1901 en zorgde in het hele land voor een recordhoogte aan schade. Zoals het er nu uitziet, zal dat morgen niet het geval zijn.

Na vrijdag wordt het weer rustiger, vertelt Alfred Snoek van Weerplaza ,,Al enkele dagen zien we dat zich dit weekend een hogedrukgebied in onze omgeving gaat opbouwen. De buienkans neemt sterk af, de zon gaat vaker schijnen en de wind neemt merkbaar af. Wel waait het nog vanaf zee waardoor de temperatuur niet echt omhoog gaat. Sterker nog, de nachten worden behoorlijk koud. Pas in de loop van de week lijkt de wind vanaf het continent te gaan waaien waardoor het duidelijk warmer gaat worden. Na een flinke zomerdip lijkt het weer vanaf het weekend dus te gaan herstellen, maar we moeten dus nog even geduld hebben.”

Warmste maand

Als we terugkijken op afgelopen maand kan geconcludeerd worden dat juni gemiddeld over de wereld de op één na warmste junimaand sinds het begin van de satellietmetingen in 1979 is geweest. Het verschil met de recordhouder is minimaal, meldt Weerplaza. ,,Slechts één junimaand was warmer. De gemiddelde wereldtemperatuur van juni 2019 was met een afwijking van 0.54 graden slechts 0.01 graad warmer, een minimaal verschil!”

,,De grootste positieve temperatuurafwijking in juni vinden we terug in delen van Siberië; lokaal wel tot zo’n 10 graden hoger dan normaal. In ons land zou een dergelijke afwijking betekenen dat de maand maart net zo warm zou verlopen als een iets te warme junimaand, absurd dus! In onder andere het westen van Rusland en vrijwel heel het Middellands Zeegebied was het juist kouder dan normaal in juni”, besluit weerman Wilfred Janssen.