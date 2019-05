Zomerweer maakt plaats voor regen en kou

Ook zondag is er soms ruimte voor de zon. In het noorden trekken de meeste wolkenpartijen voorbij. Op een enkele plaats kan ‘s middags een buitje vallen. ,,De middagtemperatuur ligt zondag wat hoger dan zaterdag. Het wordt 17 tot 22 graden, een prima temperatuur voor deze tijd van het jaar”, aldus Woei.



In de avond neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe en volgen er later op de avond buien die in de nacht verder over het land trekken. Woei: ,,De storing die in de nacht van zondag op maandag over ons land trekt maakt de weg vrij voor andere slechtweersystemen. In de laatste dagen van mei is het dan ook erg wisselvallig.”