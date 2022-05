Zo’n 3400 kittens per jaar worden gedumpt: Dierenbescherming vraagt aandacht

Politie treft 125 verwaar­loos­de cavia’s in Twentse loods: ‘Sommige waren meer dood dan levend’

HELLENDOORN - De politie heeft donderdag in een loods bij een manege in Haarle 125 verwaarloosde cavia’s aangetroffen. Ze verbleven in zwaar vervuilde hokken en hadden huid- en vachtproblemen. „De ontlasting lag er dik in de kooien, je kon daar binnen bijna niet zijn.”

22 april