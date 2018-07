Zon en zee? Doe niets in je uppie!

Mariska Hol (nu kwaliteitsmanager Nationale Raad Zwemveiligheid, vroeger zwemonderwijzer en toezichthouder) wil, vóór ze van wal steekt, wel even gezegd hebben dat Nederlanders een zeer watertrappelvaardig volkje zijn. Zo'n 90 procent van de kinderen heeft een zwemdiploma: 'hartstikke veel'.



Maar in onze kracht schuilt ook onze zwakte. ,,Omdat we zo goed kunnen zwemmen, onderschatten we de situatie nogal eens. Mensen gaan zó, ongetraind, de koude zee in.'' En die overmoed slaat over op anderen. ,,Buitenlanders die hier nog maar kort zijn, zien Nederlanders overal te water gaan en denken: dat doe ik ook wel even. Daar komen elk jaar helaas ongelukken van.''