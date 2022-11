Zonnig weekend start met warmterecord, nog zeker twee dagen mooi weer

Nieuwe aflevering Podcast: Appie A. werkte na supermarkt­moor­den op middelbare school als conciërge

Appie A. werkte na zijn dubbele moord in een Albert Heijn in Oosterbeek als conciërge op een middelbare school. Dat blijkt uit een extra aflevering van de succesvolle podcast Appie, van maker Marc Adriani, in samenwerking met De Gelderlander en AD. De supermarktovervaller was op dat moment de meest gezochte misdadiger van het land.

