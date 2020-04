Zonovergoten week in aantocht, pas tegen Koningsdag afkoeling verwacht

Vandaag is het nog even ‘afzien’. Vanuit het zuiden trekken wolkenvelden over het land, waaruit in de drie zuidelijke provincies plaatselijk een bui kan vallen. Toch is het niet koud. De temperaturen schommelen tussen de 15 en 16 graden aan zee en belopen 18 tot 20 graden in het binnenland. In de loop van de middag klaart het op. Dat is het begin van een prachtige week met zonnig en mild voorjaarsweer.



Snoek: ,,Morgen krijgen we volop zon met temperaturen ruim boven normaal die vergelijkbaar zijn met die van vandaag. In het zuiden hangt mogelijk nog wat bewolking, maar wordt het lokaal waarschijnlijk iets warmer. De enige spelbreker is de aantrekkende oostenwind, waarmee de watersportliefhebbers blij zullen zijn.’’



De komende week verandert het weer naar verwachting nauwelijks. ,,We krijgen zonnig en droog lenteweer. De wind neemt in de loop van de week af waardoor het (goed) warm wordt’’, vervolgt de weerman. Pas tegen Koningsdag lijkt het volgens hem af te koelen doordat de wind draait. ,,Dat is niet zo gek in deze tijd van het jaar. Zodra de wind uit het westen komt, waait hij over het nog koude zeewater. De lange termijnverwachting voorspelt ‘s middags temperaturen van zo'n twaalf graden.’’

Record

Quote Dit zou wel eens een van de droogste aprilmaan­den ooit kunnen worden Alfred Snoek, Weerplaza April 2020 is volgens Snoek ‘goed op weg’ om een van de droogste ooit te worden. De recordhouder tot nu toe is april 2007. ,,Toen noteerde het meetstation in De Bilt 0,4 millimeter neerslag. Daar zitten we nu ook op. Andere meetpunten in Nederland registreerden dertien jaar geleden geen enkele neerslag of slechts 0,1 millimeter. De kans bestaat dat we dat deze maand opnieuw gaan beleven.’’



De laatste regendag tot nu toe beleefden we op 11 maart. Daarna viel her en der af en toe een bui maar dat mag geen naam hebben, zegt Snoek. Hij spreekt van een trend. ,,De maand april is de afgelopen twintig jaar dé maand van het jaar geweest waarin de opwarming het duidelijkst merkbaar was. Als je kijkt naar de laatste vijftig tot zestig jaar dan zie je dat april één tot twee graden warmer is geworden.’’

Grondwaterpeil

Door het standvastige lenteweer is er op sommige plaatsen in Nederland al sprake van droogte. Dat is onder meer te zien aan de zanderige akkers, weet de weerman. ,,Afgelopen winter is er heel wat regen gevallen, maar de natuur slurpt dat juist in deze fase van uitbottend groen en bloesem razendsnel op uit de toplaag van de bodem.’’



Waterschap Hunze en Aa’s in Noord-Nederland is vanwege de droogte begonnen met het aanvoeren van IJsselmeerwater naar het gebied. Ook werd het waterpeil in de sloten een maand eerder dan normaal omhoog gebracht. Dat is nodig om wegzakken van het grondwater te voorkomen.

Sproeien