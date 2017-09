Zoon (14) verdacht van doden eigen ouders ‘unieke zaak’

Ook voorzitter Cindy Koole van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA) is hoogst verbaasd over wat zich in het Friese Katlijk heeft afgespeeld. ,,Wat moet deze jongen in zijn korte leven allemaal hebben meegemaakt dat hij de beslissing nam om zijn ouders iets aan te doen, al dan niet bewust. Vooropgesteld dat hij het gedaan heeft, natuurlijk.'' Woensdagmiddag arresteerde de politie de 14-jarige zoon van Jos Verdonk (63) en Margreet Andriol (62) nadat het echtpaar diezelfde ochtend dood was gevonden bij hun huis. Ze waren met geweld om het leven gebracht. Hoe dat precies is gebeurd, is nog altijd onduidelijk. De politie is vandaag in en rond de woning nog volop bezig met onderzoek.

Bloemen

Ondertussen komen er bij af en toe mensen naar de boerderij om bloemen leggen. ,,Dit waren mensen met een gouden hart. Wat er ook is gebeurd, hier zijn veel meer slachtoffers'', zegt een vrouw in een paarse jas die rode rozen met een kaars neerzet bij het afzetlint.

Iedereen in het dorp - dat slechts 650 inwoners telt - prijst hoe deze mensen in het leven stonden. Jos fokte landgeiten. Margreet hield zich bezig met astrologie. Echte natuurliefhebbers waren het. Sociaal ook. Achter hun huis hebben ze een tijd lang vluchtelingen en mensen in nood opgevangen.

Hoe het zo uit de hand heeft kunnen lopen met hun jongste van drie zonen, is voor de dorpelingen een groot raadsel. Ze omschrijven de verdachte als iemand waar moeilijk contact mee te krijgen was. Hij leefde erg in zijn eigen wereldje, klinkt het. Ook directe familie is verbijsterd. Vader Jos heeft uit een eerder huwelijk nog twee kinderen. ,,Voor zover wij weten was er niets met hem aan de hand'', zegt de oudste halfbroer, die elke verjaardag nog over de vloer kwam.