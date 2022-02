Zoon (17) van Marit stak jongen dood: ‘Hij zat te huilen en zei: Ik heb het gedaan’

Persoonlijk verhaalDe tienerzoon van Marit doodde een leeftijdgenoot met een mes. Sindsdien leeft ze in een nachtmerrie. Ze doet haar verhaal in de hoop andere jongeren te redden, al is het er maar één. Het aantal steekpartijen onder minderjarigen in Nederland is onverminderd hoog. ,,Ik had miljoenen vragen, maar kon ze niet stellen.’’