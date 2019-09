Zoon Halsema niet vervolgd voor wapenbezit

Plasman heeft de beslissing vernomen van de officier van justitie in Haarlem, die de zaak in onderzoek heeft gehad. Het parket Noord-Holland heeft het dossier van het OM in Amsterdam overgenomen, om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden.

Halsema’s zoon werd op 15 juli gearresteerd, toen hij met een vriend op een leegstaande woonboot in Amsterdam-Oost voor overlast zorgde. Het wapen dat hij bij zich had, zou hij hebben weggegooid toen de politie arriveerde.

Alarmrevolver

Quote Van braak - laat staan inbraak - of diefstal is volgens het Openbaar Ministerie niets gebleken.” Peter Plasman Plasman zegt dat hij zeer onlangs een zogeheten ballistisch rapport van een wapendeskundige van justitie heeft ontvangen. Daaruit blijkt dat het wapen een gas/alarmrevolver is. ,,Inwendig is in de loop een zogenoemde sper aangebracht waardoor geen kogelprojectielen kunnen worden verschoten”, aldus Plasman. Toen zijn cliënt was opgepakt, is het wapen op het zogeheten bevel inverzekeringstelling omschreven als ‘alarmpistool etc’ en als ‘alarmrevolver’ in beslag genomen.



Overtreding van de Wet Wapens en Munitie is het enige strafbare feit dat aan de orde is, zegt Plasman. ,,Van braak - laat staan inbraak - of diefstal is volgens het Openbaar Ministerie niets gebleken.”

De echtgenoot van Halsema, filmproducent Robert Oey, heeft onlangs in een interview in NRC Handelsblad gezegd dat het wapen van hem is. In dat vraaggesprek repte hij van een onklaar gemaakte revolver die werd gebruikt op filmsets. Het OM Noord-Holland verdenkt hem van verboden wapenbezit.

Afdoening via Halt betekent voor de zoon van Halsema dat hij geen strafblad krijgt. Een Halttraject omvat onder meer leeropdrachten en het maken van excuses. De maatregel is voor zogeheten ‘first offenders’ van 12 tot 18 jaar.

De burgemeester wil vooruitlopend op een debat donderdagmiddag in de gemeenteraad nog niet reageren.

Halt

Een Halt-afdoening is een straf voor jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar feit hebben gepleegd. De jongere krijgt dan de keuze: of naar de officier van justitie of een alternatieve straf accepteren. Als de jongere alle afspraken nakomt is de zaak hiermee afgedaan. De officier van justitie van het OM stelt geen vervolging in en de jongere wordt niet geregistreerd in de justitionele documentatie.

Vader

Het Openbaar Ministerie heeft Robert Oey, partner van burgemeester Halsema, onlangs officieel aangemerkt als verdachte vanwege het voorhanden hebben van een revolver. Oey gaf in een interview in NRC toe dat het onklaar gemaakte vuurwapen van een vriend van hem was. Volgens Oey, die documentairemaker en filmproducent is, is het een echte, onklaar gemaakte revolver die in Duitsland is aangeschaft. ,,Ik ken het wapen al twintig jaar. We hebben het in 1999 gefotografeerd voor het logo van onze toenmalige productiemaatschappij.’’

Sindsdien is de revolver volgens Oey eigendom van een goede vriend, die ook in de stad woont. Daar heeft Oey het wapen een paar weken voor de aanhouding van zijn zoon opgepikt voor een filmshoot.