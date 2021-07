Zoon Peter R. de Vries: ‘Grootste nachtmerrie is werkelijkheid geworden’

In een bericht op Twitter zegt hij: ‘Gisteren is onze grootste nachtmerrie werkelijkheid geworden. Wij als familie omringen Peter met liefde en hoop in deze moeilijke fase. Veel is nog onzeker, maar wat vaststaat is dat alle steunbetuigingen uit het hele land nu enorm veel steun bieden’.



De misdaadverslaggever werd dinsdagavond neergeschoten in het centrum van Amsterdam en vecht sindsdien in het ziekenhuis voor zijn leven. Twee verdachten zitten vast en worden vrijdag voorgeleid.