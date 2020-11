Zoontje van overreden vader (42) schrijft hartenkreet op Instagram: ‘Ik wou je nog zoveel vragen’

Video Man (42) doodgere­den na verkeersru­zie: 'Een vader. Je ziet de kindjes groot worden’

9:04 Op de 15e straat van de Ververt in Wijchen is gisteravond een 42-jarige man uit Wijchen aangereden door een auto. Hij is daardoor om het leven gekomen. De automobilist is er vandoor gegaan in een witte Volkswagen Caddy, maar werd even later door de politie aangehouden in Beuningen.