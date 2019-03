Zorg om vrijheidsmaatregelen in jeugdinstellingen

Daardoor wordt de maatregel nogal eens verkeerd gebruikt. Dat staat in ‘Uithuisgeplaatst. En dan?’, de resultaten van een onderzoek door kinderrechtenorganisatie Defence for Children. Het wordt vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer.

In het eerste half jaar van 2018 zaten 15.985 minderjarigen in een jeugdhulpinstelling, zo telde de organisatie, van wie 1925 in een gesloten inrichting. In gesloten instellingen mag de deur op slot en er kunnen maatregelen worden toegepast zoals afzondering en kamercontrole. Dergelijke vrijheidsbeperking mag in open instellingen, waar de jongeren het terrein mogen verlaten, hoogstens in crisissituaties, schrijft Defence.