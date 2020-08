Zorgen bij Bruls om corona-aanpak: ‘GGD-personeel moet ook een keer uitrusten’

CORONAVIRUS LIVE | Eerste herbesmet­ting VS, vrees voor rellen bij demonstra­tie Berlijn

6:32 In Berlijn wordt vandaag een grote demonstratie gehouden tegen de coronamaatregelen die in de deelstaten van Duitsland van kracht zijn. De GGD’en vinden het geen goed idee om mensen zonder Covid-19-symptomen te testen wanneer zij in beeld komen door de app CoronaMelder. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je hieronder in ons liveblog.