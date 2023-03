Zorgen om schermtijd jonge kinderen, slecht voor ontwikkeling

De schermtijd van jonge kinderen tot en met 6 jaar is met zeven minuten toegenomen ten opzichte van 2022. Inmiddels besteden zij gemiddeld honderd minuten per dag aan digitale media, vooral op tablet, telefoon of televisiescherm. Een kwart van de ouders van 0- en 1-jarigen geeft daarbij aan dat hun kind minstens twee uur per dag aan beeldschermen besteedt. Dat meldt Netwerk Mediawijsheid vrijdag na onderzoek.

Een op de vijf peuters maakt volgens het onderzoek zelfs meer dan drie uur per dag gebruik van digitale media. Volgens de officiële richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zouden kinderen tot 2 jaar geen schermtijd moeten hebben, en kinderen tot 5 jaar maximaal een uur per dag. Het huidige mediagebruik bij jonge kinderen ligt dus aanzienlijk hoger, geeft het Netwerk aan.

Bijziendheid

Daarbij wijst het onderzoek ook uit dat digitaal mediagebruik vaak samengaat met stilzitten, en dat het stilzitten toeneemt als kinderen ouder worden. Daarentegen is een kwart van de kinderen tussen de 0 en 6 jaar wel in beweging tijdens het kijken van televisie en de helft van jonge kinderen als ze luisteren naar muziek of podcasts.

,,In voorgaande jaren hebben we al vaker een toename gezien van dagelijkse schermtijd bij jonge kinderen en dat lijkt zich nu wederom voort te zetten”, zegt lector Jeugd & Media Peter Nikken van hogeschool Windesheim, die dit zorgelijk vindt. ,,Overmatig gebruik van digitale media en te weinig beweging op jonge leeftijd kan de slaap en taalontwikkeling negatief beïnvloeden en overgewicht en bijziendheid in de hand werken”, zegt hij.

Voorbeeldrol

Bijna 80 procent van de ouders geeft overigens aan tevreden te zijn over de balans van slapen, bewegen en zitten bij hun kind. Ouders hebben hierin een belangrijke voorbeeldrol, stelt het Netwerk Mediawijsheid, zowel op het gebied van beweging als gebruik van digitale media. Meer dan de helft van de ouders in dit onderzoek zegt zich bewust te zijn van deze rol. Tegelijkertijd vindt bijna de helft van de ouders het moeilijk om het goede voorbeeld te geven, door bijvoorbeeld niet te veel op hun telefoon te zitten. ,,Dat digitale media onderdeel zijn van het dagelijks leven, daar kunnen we niet meer omheen, maar we kunnen wel kijken naar hoe, wanneer en hoelang jonge kinderen er gebruik van maken”, zegt onderzoeker Anouk Tuijnman van het Trimbos-instituut.

Het onderzoek Iene Miene Media naar het mediagebruik in gezinnen met jonge kinderen vindt jaarlijks plaats. Dit jaar was er ook een verdiepend onderzoek. Het onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau No Ties in opdracht van het Netwerk in samenwerking met Nikken en Tuijnman, werd gehouden onder 1076 ouders van kinderen van negen maanden tot en met zes jaar.

