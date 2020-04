Zorgen over droogte: we zijn massaal thuis, het is mooi weer en regen komt er voorlopig ook niet

Politie­agent Erwin onder vuur na verwarren­de video: ‘Is dit een ingehuurde acteur?’

7:27 Een Tilburgse politieagent ging vanavond onbedoeld viral op sociale media met een filmpje waarin hij uitleg geeft over coronamaatregelen die gelden in de auto. Het filmpje dat hij eerder deze week plaatste, is inmiddels niet meer te zien. De informatie die hij verspreidde blijkt niet te kloppen, bevestigt de politie.