Zorgen over groep studenten die meer drank en drugs gebruikt

Man schiet achterbuur­vrouw in nek, wilde schijtende duif raken

9:38 Een 33-jarige man uit het Brabantse Boekel schoot op 19 juni 2018 zijn achterbuurvrouw met een luchtdrukgeweer in de nek. Het geweer ging per ongeluk af, vertelde hij gistermiddag tegen de rechtbank in Den Bosch. De man had het gemunt op een duif. Officier van justitie P. van Hees vond dat hij ‘ontzettend onvoorzichtig’ was geweest.