Zorgen over kosten zelftesten en mondkapjes voor mensen met kleine beurs: ‘Geef ze gratis’

Met regelmatig zelftesten en het advies om duurdere medische mondmaskers te dragen, kunnen de kosten voor gezinnen al snel oplopen tot enkele tientjes per maand. Dat is reden voor zorg, vindt Tweede Kamerlid Lisa Westerveld, die ervoor pleit in elk geval voor minima de testen en de mondkapjes gratis te maken.