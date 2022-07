Zorginstellingen doen juist nu beroep op naasten: ‘Het kan nog spannend worden’

In de zorg lopen personeelstekorten op, terwijl het aantal mensen met een zorgvraag toeneemt. Ziekteverzuim vanwege corona en een krappere bezetting in de vakantieperiode dwingt zorginstellingen om creatief te zijn. Driezorg (met tien verpleeghuislocaties in Zwolle en een in Hattem) deed recent een oproep aan naasten ‘om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om hun naaste extra te ondersteunen in deze periode’.

Vakantiekrachten

Iedere zomerperiode is het binnen Driezorg een uitdaging om de roosters rond te krijgen. Er is steeds meer nodig om afwezigheid van personeel goed te kunnen opvangen. De bezetting in de zomer is krap maar komt toch rond door vakantiekrachten in te zetten en door de inzet van mensen die via een subsidieregeling voor coronabanen in de zorg zijn gaan werken.