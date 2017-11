Zorgleerling illegaal op privéschool, gewone school betaalt de rekening

Scholen zijn zich ervan bewust dat ze de wet overtreden. Een samenwerkingsverband dat leerlingen naar een privéschool stuurt, wil dat slechts anoniem bevestigen. ,,Om de ontwikkeling van die leerlingen niet te laten stagneren, maken we gebruik van de plekken die het thuiszittersproject van Maupertuus ons biedt. Dit gebeurt alleen als alle andere mogelijkhedenzijn onderzocht.''



Eén van 's lands grootste privé-instellingen, Winford, zegt enkele zorgleerlingen te hebben die van reguliere middelbare scholen komen. Onderwijsdirecteur Koen Bakker. ,,De directeuren van de reguliere scholen kunnen over hun eigen schaduw heen stappen. Die zeggen: hij heeft hier op school gezeten, we hebben dat niet goed gedaan, voelen ons daar schuldig over en willen dat dat menneke goed terechtkomt. En ze zijn bereid om dat geld te betalen.''



OCW werkt aan een wetswijziging, zodat scholen alsnog naar privé-instituten kunnen uitwijken. Bij Maris is de overstap naar een privéschool goed uitgepakt. Hij is weer vrolijk, haalt betere cijfers en als hij geen zin heeft om naar de lessen te gaan, is dat puur uit pubergedrag.