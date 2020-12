Zorgpersoneel plaatst kerstboom op ‘onmogelijke plek’: ‘Het is beetje uit de hand gelopen’

videoEen groepje zorgmedewerkers rijdt bijna dagelijks door de Sluiskiltunnel en langs de 11 meter hoge tunnelring die sinds 2016 als eyecatcher bij de rotonde in Terneuzen staat. ,,Daar moeten we wat mee", denken ze hardop in de auto tijdens de donkere dagen voor kerst. ,,Aan het einde van de tunnel is er licht. Licht. Kerstboom. Laten we een kerstboom op het kunstwerk zetten!”

De zorgmedewerkers hebben een zwaar jaar achter de rug, het verhaal is bekend. Maar het zorgt ook voor een vertrouwensband, steun zoeken bij elkaar in moeilijke tijden. Elke dag kijken ze weer uit naar het licht aan het einde van de tunnel. ,,Het is een roerige tijd voor iedereen, voor de kerstdagen wilden we een mooie boodschap uitdragen. 2021 wordt hopelijk een beter jaar, zonder Covid als het kan", zegt een van hen.

Hun naam willen ze niet prijsgeven. ,,Het gaat om de boodschap, niet om ons. We wilden alleen die boom plaatsen en een filmpje op Youtube zetten voor wat vrienden en dat was het dan. Maar het is volledig uit de hand gelopen. Als we dit hadden geweten, hadden we het denk ik niet gedaan. Het was ook niet de bedoeling dat jullie ons zouden traceren, maar nu moeten we wel met de billen bloot. Het werd iets te groot allemaal, iedereen heeft het er over, dus enige uitleg is wel op zijn plaats.”

Een plan bedenken is A, de uitvoering ervan was vast stuk lastiger zou je denken. Dat blijkt echter mee te vallen. Een van de zorgmedewerkers houdt in zijn vrije tijd wel van een uitdaging op grote hoogte. Hij is de aangewezen persoon om het kunstwerk te beklimmen.

Hoe gingen ze te werk?

Het is dinsdagavond 15 december, 19.00 uur. Twee mannen rijden naar de rotonde bij de tunnel en treffen de eerste voorbereidingen voor wat later die avond het hoogtepunt moet worden. Ze weten dat de camera's van de Sluiskiltunnel net ver genoeg reiken waardoor ze wel eens op beeld kunnen staan. ,,Maar hooguit een zwart stipje, zeker niet herkenbaar.” Ze laten wat materiaal achter voor later op de avond en verdwijnen weer.

Om 22.00 uur keren ze terug bij het kunstwerk. Ze kennen de omgeving als hun broekzak en zijn er tig keer al langsgereden. Vlak voordat ze de ring opgaan komt er nog een politiewagen langsgereden maar de agenten lijken niets in de gaten te hebben en de twee mannen kunnen ongestoord verder gaan. Ze proberen een lijn over het kunstwerk te gooien met daaraan twee ankerpunten. Maar dat valt nog niet mee. ,,Er stond heel veel wind dus we hadden behoorlijk wat pogingen nodig. Toen de lijn vast zat kon een van ons omhoog klimmen.” Binnen een paar minuten staat de kerstboom (,,Eerlijk gekocht") inclusief ballen en slingers op zijn plek.

Boom scheef

Toch zijn ze een paar dagen later niet helemaal tevreden. De boom staat scheef! Ze keren met een mannetje extra terug naar de plek om de boom recht te zetten. En dat staat ie tot de dag van vandaag nog steeds.

In de dagen daarna gaat het verhaal van de kerstboom op het kunstwerk als een lopend vuurtje. ,,Toen was ik er eigenlijk al klaar mee en dacht ik: shit, had ik het maar niet gedaan. Iedereen ging speculeren wie het had gedaan en dan word je ineens ook getagd op Facebook. Daar zat ik niet op te wachten. We zijn een groepje dat begaan is met andere mensen, niets meer en niets minder. We hebben het wel onderschat wat het teweeg heeft gebracht.”

Maar de boom blijft nog wel even staan als het aan de zorgmedewerkers ligt. ,,Maar we zullen hem er ook weer netjes afhalen. Voor Driekoningen. We weten precies hoe we dit moeten doen zonder schade te maken. Maar wanneer we het gaan doen? De tijd zal het leren.”