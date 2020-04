Zorgpersoneel te weinig getest op corona: ‘Leidinggevenden doen heel moeilijk’

Vannacht wéér twee branden in zendmasten, Telecomaan­bie­ders gaan uit van 5G-ter­reur

7:39 Vannacht heeft weer bij twee zendmasten in Brabant brand gewoed. Het gaat om twee masten in Oudenbosch. Deze week werd al twee keer eerder een mobiele zendmast in Brabant getroffen door brand. De politie gaat in beide gevallen uit van brandstichting. Providers en de Nationale Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) zijn bezorgd en denken aan anti-5G-activisten. Over 5G gaan complottheorieën rond, onder meer over een verband met corona.