Zorgpersoneel werkt nog steeds onbeschermd: FNV dringt aan op richtlijn

Zolang de nieuwe richtlijn er nog niet is, is zorgpersoneel nog steeds vogelvrij op de werkvloer. De poll van de vakbond toont aan dat veel werkgevers hun medewerkers geen beschermingsmiddelen geven als ze daar om vragen.



Dat overkomt een op de drie medewerkers in ziekenhuizen. Daar gaat het vooral om verplegend personeel op afdelingen waar geen besmette patiënten liggen en het onmogelijk is 1,5 meter afstand te bewaren. ,,Ik maak hartecho’s’’, geeft een van hen aan. ,,Het gezicht van de patiënt is 50 centimeter van mijn gezicht af en ik moet ze in mijn gezicht laten blazen. Ik ben ondertussen al vaak in mijn gezicht gehoest.’’