Zorgpersoneel zegt steeds vaker baan op en is meer ziek

Het verzuim steeg volgens het rapport naar een 'recordhoogte' van 5,9 procent, het verloop kwam in 2018 uit op 15,7 procent, het hoogste niveau in jaren. Die 'absoluut zorgelijke' cijfers laten volgens Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt in Tilburg, zien dat de sector 'ziek is geworden'. Volgens Wilthagen is een verzuimpercentage van 4 procent al hoog, tegen de 6 procent is ronduit alarmerend. ,,Dat doen mensen niet omdat ze een dagje geen zin hebben, ze willen de patiënt echt niet benadelen.”