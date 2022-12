KaartHet aantal mensen dat door de politie is betrapt op rijden onder invloed is in de eerste tien maanden van dit jaar al hoger dan in heel 2021, blijkt uit cijfers. In deze regio valt vooral Gelderland op. De Stichting Alcoholpreventie (STAP) schrikt van de cijfers en spreekt van een alarmsignaal.

Tot en met oktober van dit jaar schreef de politie ruim 36.000 processen-verbaal uit. Dit zijn er nu al meer dan in heel 2021, toen de teller uiteindelijk bleef steken op 31.600. De huidige cijfers zijn nu ook al hoger dan in 2019, het laatste jaar voor corona. Toen ging het om 32.000 betrapte mensen.

Dat blijkt uit een analyse van persbureau ANP op basis van recente politiecijfers. Het gaat in deze cijfers niet alleen om het rijden onder invloed van alcohol, maar ook om mensen die achter het stuur zitten met drugs of bepaalde medicijnen of bestuurders die een alcoholtest weigeren.

Gelderland valt op

Het aantal bestuurders onder invloed is in de eerste tien maanden van dit jaar relatief het hardst toegenomen in Limburg. Daar steeg het aantal met bijna 35 procent ten opzichte van de eerste tien maanden van 2021. De provincie Gelderland volgt met een toename van 34 procent.

Bekijk in onderstaande kaart het aantal boetes dat in jouw gemeente is uitgedeeld voor rijden onder invloed in de eerste tien maanden van 2022, vergeleken met de eerste tien maanden van 2021:

In de regionale kaart valt een aantal gemeenten in Gelderland op vanwege de grote procentuele stijging. Uitschieter is Ermelo met nu 110 processen-verhaal voor rijden onder invloed, terwijl dat er in de eerste tien maanden van 2021 nog ‘maar’ 32 waren. In Zutphen ging dat aantal van 65 naar 166 gevallen en in Harderwijk van 66 naar 181. In delen van Overijssel, zoals Zwartewaterland en Staphorst, zien we juist een daling.