Zoveel verandert er niet door verbod op pijlen en knallers

Alles waar je mee kunt gooien en dat knalt wordt verboden en ook alle vuurpijlen gaan uit het assortiment, nu ook VVD en CDA in de Tweede Kamer om zijn. De vuurwerkbranche is er niet heel rouwig om, sterker: de handel pleitte zelf al voor een verbod op pijlen en knallers om een totaalverbod voor te zijn.



Vuurwerkverkoper Jeroen Verbon bij de Snuffeldump in Utrecht ís de vuurwerkdiscussie. Hij is vuurwerkverkoper én brandweerman. ,,Oudjaarsdag werkte ik hier in de zaak en draaide toen een brandweershift van 17.30 tot 05.30 uur in de Utrechtse binnenstad, Kanaleneiland en Nieuwegein. Het was hier en daar oorlogsgebied met container- en autobranden. We werden vergezeld door de Mobiele Eenheid als we uitrukten. En dan nóg werden we bestookt met van die kleine mortiertjes waarmee ze gericht schieten. Ja inderdaad, misschien wel met het spul dat ik zelf had verkocht.’’