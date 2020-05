Zuid-Holland lost Brabant af als provincie met meeste gemelde coronapatiënten

Brabant is niet langer de provincie met de meeste gemelde coronapatiënten, dat is sinds vandaag Zuid-Holland. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM.

In Noord-Brabant zijn volgens de cijfers van het RIVM nu 8.404 coronagevallen gemeld. In Zuid-Holland zijn er 8.416. De twee provincies samen tellen meer dan 40 procent van het totaal aantal meldingen in Nederland, dat nu op 40.571 komt.

Brabant telt nog wel de meeste geregistreerde ziekenhuisopnames, namelijk 2.596. Bijna een kwart van het landelijke totaal. In Zuid-Holland zijn er 1.931 melden gemaakt van mensen die met corona in het ziekenhuis zijn opgenomen. Ook is Brabant de provincie met de meest gemelde sterfgevallen: 1.392. Dat zijn er in Zuid-Holland ruim vierhonderd minder: 936. Het werkelijke aantal coronapatiënten ligt hoger dan het aantal meldingen omdat niet iedereen getest wordt. Hetzelfde geldt voor de ziekenhuisopnames en stergevallen.

De afgelopen 24 uur zijn er in Nederland 69 nieuwe meldingen gedaan van mensen die zijn overleden aan het coronavirus. Een daling ten opzichte van gisteren, toen er in de dagelijkse update van het RIVM 94 overlijdens werden gemeld. In totaal vallen nu 5.056 coronadoden te betreuren.

Het nieuwe aantal meldingen van mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn of zijn geweest komt uit op 44. Ook dat is een daling ten opzichte van de cijfers van gisteren, toen er 97 nieuwe patiënten opgenomen werden. Met het jongste cijfer komt het totaal aantal personen dat met ernstige klachten in een ziekenhuis werd opgenomen uit op 10.995.