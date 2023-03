‘Zullen pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden’, Landbouwlobby blokkeert plannen om droogte tegen te gaan

‘Jongens, we stoppen’ en toen stonden Thomas en Denise er na de wiegendood van Elias alleen voor

,,Toen zei de arts: ‘Jongens, we stoppen’.” Het zinnetje staat voor altijd in het geheugen van Thomas Scholte gebeiteld. Een keerpunt in het leven van hem en zijn vriendin Denise. Hun baby stierf, vanuit het niets, pas vier maanden oud. Nu zet Scholte zich in om andere ouders die met wiegendood te maken krijgen, bij te staan.