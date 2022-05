Zus van Clarinda, die werd vermoord door ex, doet oproep: ‘Laat haar dood niet voor niets zijn’

JAARVERSLAG Rechters willen in plaats van ‘verplichte celstraf’ weer makkelij­ker taakstraf kunnen opleggen

Strafrechters in Nederland balen van het taakstrafverbod dat geldt voor een bepaald aantal delicten. In het jaarverslag van de Raad voor de Rechtspraak dat later vanmiddag wordt gepresenteerd, zegt voorzitter Henk Naves dat het verbod als knellend wordt ervaren. ‘Iemand een celstraf moeten opleggen, terwijl gezien alle omstandigheden een taakstraf passender is, kan onrechtvaardig voelen.’

11 mei