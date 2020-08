Zuurstofcilinder ontploft na brand in appartementencomplex Vlissingen

Wel kon al eerder worden vastgesteld dat er geen sprake is geweest van brandstichting. Uit het brandonderzoek bleek dat de druk in een zuurstofcilinder, welke op medische gronden in de woning aanwezig was, door de brand extreem hoog is geworden. Het apparaat heeft geen interne overdrukventiel, waarna de cilinder uit elkaar is geklapt. Het brandonderzoek is afgesloten.