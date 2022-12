Zwaar vuurwerk ontploft in trein vanuit Amsterdam, jongen (18) gewond aan hand

met video Youssra werd jaren misbruikt door familie: ‘Wilde zo graag dat iemand mij redde’

Je bent niet alleen. Met die woorden wil Youssra Zouaghi slachtoffers van seksueel misbruik een helpende hand bieden. Want ze had dolgraag zelf die hulp gehad. Of überhaupt iemand die zich om haar bekommerde. De jeugd van de 31-jarige stond in het teken van verwaarlozing, mishandeling en misbruik door haar eigen familieleden.

30 november