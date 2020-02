Zwaarbeveiligde Audi RS4 toch gejat. Wordt die nu gebruikt bij een volgende liquidatie?

Kick Out Zwarte Piet: maak melding van racisme tijdens carnaval

18:15 Actiegroep Kick Out Zwarte Piet roept carnavalsvierders in een aantal Brabantse steden op melding te maken van racisme en discriminatie. ,,Natuurlijk willen we geen heksenjacht ontketenen’’, benadrukt de groep. ,,Wat we wel willen is monitoren en in beeld brengen of er tijdens carnaval sprake is van racisme en discriminatie.”