Zwaargewond meisje op erf fruitbedrijf werd bij spelen geraakt door kogel uit luchtdrukwapen

Ze was met haar broertje aan het spelen in de boomgaard achter hun woonhuis toen het wapen afging.



De politie heeft de jongen verhoord maar gaat er vanuit dat het ongeluk in hun spel is gebeurd en dat hij haar dus niet heeft willen verwonden. Beide kinderen zijn in de leeftijd eind basisschool-begin middelbare school, de politie geeft om redenen van privacy niet de precieze leeftijden.

Verhoord

Vlak na het incident aan de Smalriemseweg even buiten het dorp, dinsdagavond rond 18.00 uur kwamen onder meer twee mobiele medische teams kwamen per helikoper ter plaatse voor traumazorg.



De jongen is gehoord op het politiebureau, maar mocht dezelfde avond weer naar huis, meldt een woordvoerder van de politie. Het wapen wordt door de forensische opsporing onderzocht met het oog op eventuele technische mankementen.

Eigen terrein

De politie voegt toe dat gebruik van een luchtdrukwapen in Nederland alleen is toegestaan op eigen terrein of op een schietbaan: ‘In dit geval was daarvan sprake’.



Bij gebruik of dragen op de openbare weg wordt een luchtdrukwapen een verboden wapen volgens de Wet wapens en munitie, aldus de politie.