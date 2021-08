Zwaargewonde bij vermoedelijke illegale straatrace in buitengebied ten zuiden van Arnhem

VIDEO Explosie bij Nieuwe­geins fruitbe­drijf: ‘Een brandbom of een handgra­naat, dit was zwaar spul’

16:29 De schrik zit er flink in bij de Nieuwegeinse groothandel Lukassen & Zn. Een enorme explosie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag voor flinke schade gezorgd. Eigenaar Gert Lukassen heeft geen idee wie het op hem of zijn bedrijf heeft gemunt. ,,Geen idee wat het was, misschien een brandbom of handgranaat. Dit spul was veel zwaarder dan vuurwerk.”