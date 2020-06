Zwaargewonde fietser (16) na aanrijding in berm achtergelaten: ‘Een zwaar vergrijp’

Later meldde hij zich, waarna hij werd aangehouden. Rond 23.45 uur fietste de jongen over de Meikade en de Goorsteeg via het viaduct over de A30 richting Lunteren. Kort na het viaduct werd hij van achteren aangereden door een bestelbus.

Traumahelikopter ingevlogen

Getuigen belden de politie. Die troffen de jongen gewond aan in de berm, zijn fiets lag even verderop. Twee ambulances en een traumahelikopter werden ingezet om het slachtoffer bij te staan. Die is naar het ziekenhuis in Utrecht gebracht.



De verdachte uit Lunteren, reed na de aanrijding door naar huis en meldde zich daar. Hij verklaarde dat hij was geschrokken. De man is aangehouden voor het veroorzaken van de aanrijding en voor het doorrijden.