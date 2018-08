Zwaarste windstoten nu in noordwesten van het land; in andere provincies code geel

'Blijf weg uit rivier, plas en beek'

Blijf weg uit al het oppervlaktewater. Door de langdurige droogte was veel (zwem)water al extra vies - denk aan blauwalg en botulisme - maar nu er harde buien kunnen vallen komt er nog meer viezigheid bij.



De bodem is zo uitgedroogd en hard dat die de enorme hoeveelheden regenwater niet kan opnemen. Het water stroomt dan dus direct het oppervlaktewater en het riool in en neemt allerlei opgehoopt vuil uit de bermen en van de straten met zich mee, zoals hondenpoep en olie. Ook kunnen de riolen overstromen, waardoor extra vervuild water in vijvers, plassen, beken, meren en rivieren terechtkomt.



Dus ga niet zwemmen, pootje baden of spelen in of met het oppervlaktewater en laat je hond of andere dieren er niet van drinken, zegt het Gelders-Utrechtse waterschap. En staat er door een hoosbui water op straat, vermijd dan ook contact met dit water.