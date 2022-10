Zwangere agent wordt tijdens laatste dienst voor verlof ‘geschopt’ door vuurwerkvandalen

Met video Friezen dreigen wolven te schieten als er geen hek om de provincie komt: 'Kwestie van tijd’

Drentse en Friese boeren zijn zich rotgeschrokken van de recente wolvenaanvallen op een pony en koeien. En dat terwijl de woede al groot was om vele doodgebeten schapen. Vandaag protesteerden Friezen voor een hek rond de provincie. ,,We voorzien dat in een paar jaar alles eraan gaat.”

8 oktober