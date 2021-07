Zwangere vrouw (34) en horecaondernemer omgekomen bij verkeersongeluk op N247

Volgens het Noordhollands Dagblad was de omgekomen vrouw zwanger. Ze was een zorgmedewerker en werkte op een zorgboerderij niet ver van de plaats van het ongeval. Haar twee vrouwelijke medepassagiers zijn naar een ziekenhuis gebracht voor behandeling van hun verwondingen.



De omgekomen man was de eigenaar van twee restaurants in Hoorn en Egmond aan Zee. Op de Facebookpagina’s van de restaurants is te lezen dat de etablissementen tijdelijk wegens omstandigheden gesloten zijn. Onder die berichten staan vele honderden condoleances en steunbetuigingen. Bij de man in de auto zaten zijn vrouw en jonge kinderen, die nog in het ziekenhuis zouden liggen.